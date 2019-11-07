Geri sayım sürüyor! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memur maaşları ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ne çıkacak? Çıkması halinde memur emeklilerinin maaşını nasıl etkileyecek? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaş ve ikramiyelerinde büyük oranda artışa sebep olması beklenen ek göstergede son durum ne? Ek göstergenin memur ve memur emeklilerinin aylık ücretleri, emekli aylıkları ve ikramiyelerinin tutarını belirleyici bir unsur olması, konuyla alakalı yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesine sebep oluyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmişti. Bu konuya öncelik verilmesi gerektiğine yönelik yeşil ışığı yakmasıyla birlikte beklentiler artmıştı. Son olarak Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının hemen ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada "3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki ek göstergede son durum ne oldu?

"EK GÖSTERGEYE YAKLAŞIMIMIZ POZİTİFTİR."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili soruya, "3600 ek göstergeye yaklaşımımız pozitiftir. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılması planlanıyor. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." yanıtını verdi.

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.