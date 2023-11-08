Engelli personele gece nöbeti ve gece vardiyası verilir mi?

SORU: Engelli personel olarak çalışmakta olan personele gece nöbeti ve gece vardiyası nasıl uygulanacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmü ile 101 inci maddesinde, "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, "... ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder." hükmü ile engelli tanımına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde engelli memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği değerlendirilmektedir.