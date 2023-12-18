Devlet memurunun rahatsızlığı nedeniyle yüzde 40 engelli raporu alırsa %3 Engelli kotasına dahil edilebilir mi?

SORU: Devlet memurunun rahatsızlığı sebebiyle almış olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden kamu kurumlarının engelli memur çalıştırmakla yükümlü olduğu % 3 kotasına dâhil edilebilir mi? Memurun engelli memurlara tanınan haklardan yararlandırılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmüne istinaden hazırlanan ve 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise, "... ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ... ifade eder." hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu engelli personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kamu E-Uygulama sistemine işleyerek güncelleştireceği ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde Devlet memurunun çalıştığı kurum bünyesinde istihdam edilirken % 40 veya üzeri oranında engeli bulunduğuna dair engelli sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi durumunda engelli kontenjanına dâhil edilmesinin ve engelli memurlara tanınan haklardan yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.