Belediye şirketlerinde çalışanlar bakanlıklarda görevlendirilebilir mi?

SORU: Belediyelerde Personel Hizmetleri Limited Şirketinde çalışan işçilerin Kamu kurumlarında kurumlar arası geçici olarak görevlendirilmesi mümkün mü?



CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; "Kurumlar arası geçici görevlendirme" başlıklı ek 25 inci maddesinin birinci fıkrası, "Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir." hükmünü, Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrası, "İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar; … hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. ... Sınavlarda başarılı olanlar, ... sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır..." hükmünü amirdir.

Diğer taraftan ; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi hükümleri kapsamında il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemi ile çalışanların mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi çerçevesinde kurulacak şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilmesi öngörülmüş olup bu şekilde istihdam edilenlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkan verecek herhangi bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Bu itibarla, mer'i mevzuat çerçevesinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi uyarınca işçi statüsünde görev yapmakta olan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkan bulunmadığı değerlendirilmektedir.