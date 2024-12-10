TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alımı yapılacak.

24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

Kuruma alınacak ve Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları için gerekli koşullar ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanacak. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.