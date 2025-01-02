Diyanet İşler Başkanlığı 4 bin personel alımı gerçekleştirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilme üzere açık bulunan pozisyonlara 4 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan ilan ile personel alımına ilişkin ayrıntılar netlik kazandı. Peki, Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) personel alımı ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 4 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurdu. Yayımlanan ilanın ardından başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI 4 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) alımı yapılacaktır.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 4000 sözleşmeli personel alımı başvuruları 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.