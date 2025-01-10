TİGEM 69 ziraat mühendisi istihdam edecek

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TİGEM'in taşra teşkilatında 69 sözleşmeli ziraat mühendisi istihdam edilecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.