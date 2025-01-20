TCDD 9 liman vinç operatörü alacak

TCDD'nin Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğüne belirsiz süreli sözleşmeyle 9 personel alınacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 24 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (https://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak liman vinç operatörü adaylarının 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

ÖZEL ŞARTLAR

1-İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

- İlan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

- İlan tarihi itibarıyla;

12UY0061-3 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Seviye 3,

12UY0064-3 Liman Saha İstif Makineleri Operatörü (CRS ve ECS),

12UY0088-3 Liman Forklift Operatörü Seviye 3,

15UY0221-3 Terminal Çekici Operatörü,

17UY0268-3 Liman RTG Operatörü Seviye 3,

17UY0269-3 Liman SSG Operatörü Seviye 3,

Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden mesleki yeterlilik belgelerinden herhangi birine sahip olması gerekmektedir.

2- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

3-İşe başlayan Liman Vinç Operatörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

4- İş Kolları Yönetmeliği'nin, 16 no.lu "Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk" işkollarında faaliyet gösteren işyerlerimizde çalışan liman vinç operatörü atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu süre içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır.

5-İşe başlayan Liman Vinç Operatörünün deneme süresi 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir. Deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine varsa yedek aday çağrılacaktır.

6- İşe başlayan Liman Vinç Operatörleri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden veya Askerlik Şubesinden alınan Askerlik durum belgesini, (Muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi

6- Varsa Karayolu ehliyeti fotokopisi

7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

8- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

9- Ön Lisans KPSS Sonuç Belgesi (20.09.2024 açıklanma tarihli)

10- TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tehlikeli işlerde çalışır" kararının net olarak yazılı olduğu sağlık raporu.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDAN MEZUN OLMASI İSTENEN MESLEK YÜKSEK OKULU PROGRAMLARI