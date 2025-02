Özel dershanede geçen hizmetler memuriyette değerlendirilir mi?

SORU: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyetten önce özel dershanede uzman öğretici olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) bendinin 5 inci alt fıkrasında " Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. Anılan hükümde Milli Eğitim Bakanlığında görev alanların Devlet memuru olmadan önce özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yaptıkları hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan; 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinin (ç) bendinde "Eğitim personeli: Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personeli", (j) bendinde ise "Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim mezunu öğreticileri," olarak tanımlanmış olup, söz konusu tanımlarda uzman öğretici öğretmenden farklı olarak belirtilmiştir.

Bu itibarla; memuriyetten önce özel okullarda yönetici veya öğretmen olarak çalışılmamış olması durumunda , uzman öğretici olarak çalıştığı sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) bendinin 5 inci alt fıkrası uyarınca mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.