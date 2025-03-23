Ankara Üniversitesi 5 sürekli işçi alacak

Ankara üniversitesine Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sürekli işçi alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

I. GENEL ŞARTLAR

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

5. Son başvuru tarihi itibariyle belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

7. işe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Ciltçi-Mücellit(Elle) ve Ofset Ustası/Tabaka Ofset Baskı Operatörü kadroları için Ankara il sınırları içerisinde ikamet edenler, Hayvan Bakıcısı kadrosu için ise Ankara ili Haymana ve Gölbaşı ilçe sınırlarında ikamet edenler başvurabilecektir.

9. Adaylar ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

10. Adayların her türlü iklim ve seyahat şartlarına elverişli olmak.

11. 7/24 vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

12. Atanma durumunda; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden veya kamu hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

II. ÖZEL ŞARTLAR

Ciltçi-Mücellit(Elle)

a. Cilt atölyesinde bulunan poli 5 kapak takma ve stahl kırım makinelerini seri bir şekilde kullanabilmeli; cilt yapımı, harman çekme ve kesim işlemlerini yapmak.

b. Kağıt yükleme, kağıt taşıma, paketleme ve kutulama ve taşıma görevlerini yapmak.

c. Matbaacılık alanında çalışmasına engel olabilecek matbaa ortamında kullanılan boya, solvent, tutkal ve alkol gibi kimyasallara alerjisi ve bedenen çalışmasına engel olacak bir sağlık problemi bulunmamak.

Ofset Ustası /Tabaka Ofset Baskı Operatörü

a. Baskı atölyesinde bulunan heidelberg tabaka ofset, heidelberg tipo ve maşalı baskı makinelerini seri bir şekilde kullanmak, Ofset ve tipo baskı, numaratör basımı, kesim, konik, perforaj uygulamaları, makinelere kağıt yükleme, kağıt taşıma, kalıp takma, kalıp taşıma işlemlerini yapmak.

b. Matbaacılık alanında çalışmasına engel olabilecek matbaa ortamında kullanılan boya, solvent, tutkal ve alkol gibi kimyasallara alerjisi ve bedenen çalışmasına engel olacak bir sağlık problemi bulunmamak.

Hayvan Bakıcısı

a. Büyükbaş hayvanların yemlerinin taşınması, karma yemlerinin hazırlanması, yemlenmesi, altlıkların temizlenmesi ve yenilenmesi, sağmal hayvanların sağım öncesi ve sonrası işlemlerinin yapılması, sütlerinin sağılması, sağım makinaları ve süt tanklarının hijyeni ve günlük bakımı, sağılan sütün araca aktarılması, buzağıların beslenmesi, altlıklarının temizlenmesi ve yenilenmesi, besi hayvanlarının tartılması, transferi yapılacak hayvanların araca yüklenmesi, hayvancılıkta kullanılan

faktörlerin ve jeneratörün günlük bakımlarının yapılması, yakıtlarının kontrol edilmesi ve doldurulması, doğum yapacak ineklerin doğum öncesi ve sonrası işlemlerini ve takibini yapmak.

b. Çiftlik işleri görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı, hayvanlardan kaynaklı alerjik hastalığı ve bedenen çalışmasına mani olacak bir engeli bulunmamak ve ehliyetine alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak.

c. Adayların başvuru yapacağı birimi önceden görmesi faydasına olacaktır.

IIL BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, ilanın Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler daha sonra (https://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacak olup koşulları sağlayamayan veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adaylar kura çekimine katılamayacaklardır.

IV. KURA İŞLEMLERİ YERİ VE TARİHİ

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylardan ilan şartlarını taşıyanlar için 08.04.2025 tarihinde saat 10.00' da Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası A Blok Giriş Kat Konferans Salonu 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

2. Kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir.

3. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve sonuçları ile kura sonucu sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi (https://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecektir.

4. Kura tarihi saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (https://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde duyurulacaktır.

V. UYGULAMA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1. Sınavların gün, saat ve yeri (https://personeldb.ankara.edu.tr) adresinde ilan edilecek olup Üniversitemiz sınavların yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2. Adaylar sınava gelirken kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Bunların dışında başka bir belge kabul edilmeyecektir. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihlerde sınava katılmayan adaylar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Sözlü/uygulama sınavında adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir, bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

5. Yapılan sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar https://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Adayların atamaya ilişkin istenen belgeleri https://personeldb.ankara.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

2. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Atama, bu işlemin sonucuna göre yapılacaktır.

3. Atama için belirtilen genel şartlar ile özel şartlara sahip olmayan veya söz konusu şartları sonradan kaybeden adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılmışsa dahi ataması iptal edilecektir.

4. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 aydır.

5. Başvurduğu kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ya da deneme süresi içinde herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

6. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (https://personeldb.ankara.edu.tr)yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.