Binlerce sağlık çalışanına özel işyeri açma imkanı getirildi

SORU: Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile bazı sağlık meslek mensuplarına iş yeri açma imkânı getirilerek bu kişiler sağlık özel sağlık hizmeti verebilecek. Kimler iş yeri açabilecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile , Klinik psikolog, hemşire, hemşireliğe eşdeğer sağlık memuru, ebe, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog ve iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 'Sağlık Meslek Hizmet Birimi' adıyla Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsat ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecek.

TÜZEL KİŞİLER SAĞLIK MESLEK HİZMET BİRİMİ AÇAMAYACAK

Sağlık meslek hizmet birimi, mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip Türk vatandaşı sağlık meslek mensupları tarafından açılacak. Tüzel kişiler, sağlık meslek hizmet birimi açamayacaklar.

Aynı ünvana sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu tarafından müşterek sağlık meslek hizmet birimi açılabilecek Bu durumda her bir sağlık meslek mensubu için ayrı ruhsat belgesi düzenlenecek . Müşterek sağlık meslek hizmet biriminde bulunan ortak alanlardan sağlık meslek mensupları müştereken sorumlu olacak.

Ruhsat almaları gerekiyor

Sağlık meslek hizmet birimi açılabilmesi için ruhsat belgesi alınması zorunlu olacak ,

İşte yönetmelik:

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ SERBEST MESLEK

İCRASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası için açacakları sağlık meslek hizmet birimleri ile bu birimlerin tıbbi ve teknik standartları, açılmaları, faaliyetleri, denetimleri ve kapatılmaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, sağlık meslek hizmet birimlerini ve bu birimlerde çalışan sağlık meslek mensupları ile diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 50 nci ve ek 13 üncü maddeleri, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 5 inci maddesi, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi, 9 uncu maddesinin (c) bendi, ek 11 inci ve ek 19 uncu maddelerine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

c) Sağlık meslek hizmet birimi: Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini serbest olarak icra ettikleri özel sağlık kuruluşunu,

ç) Sağlık meslek mensubu: Klinik psikolog, hemşire, hemşireliğe eşdeğer sağlık memuru, ebe, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog ve iş ve uğraşı terapistini (ergoterapist),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ruhsat İşlemleri

Sağlık meslek hizmet birimi açabilecek kişiler

MADDE 5- (1) Sağlık meslek hizmet birimi, mesleklerini serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip Türk vatandaşı sağlık meslek mensupları tarafından açılır. Tüzel kişiler, sağlık meslek hizmet birimi açamaz.

(2) Aynı ünvana sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu tarafından müşterek sağlık meslek hizmet birimi açılabilir. Bu durumda her bir sağlık meslek mensubu için ayrı ruhsat belgesi düzenlenir ve 11 inci maddede belirlenen fiziki standartları sağlayan ayrı uygulama odaları bulunur. Müşterek sağlık meslek hizmet biriminde bulunan ortak alanlardan sağlık meslek mensupları müştereken sorumludur.

Ruhsat başvurusu

MADDE 6- (1) Sağlık meslek hizmet birimi açılabilmesi için ruhsat belgesi alınması zorunludur. Ruhsat başvurusu EK-1'de yer alan belgelerle ilgili müdürlüğe yapılır.

(2) Başvuru evrakında eksiklik veya uygunsuzluk bulunması halinde durum 10 iş günü içinde başvuru sahibine bildirilir ve eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesi için 30 iş günü süre verilir. Eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmemesi halinde başvuru dosyası başvuru sahibine iade edilir.

(3) Başvuru evrakında eksiklik ve uygunsuzluk bulunmadığının tespiti halinde, müdürlükçe oluşturulacak komisyon tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde EK-5'te yer alan Sağlık Meslek Hizmet Birimi Denetim, Sorgu ve İdari Yaptırım Formuna uygun şekilde yerinde inceleme yapılır.

(4) Müdürlük tarafından oluşturulacak komisyon; sağlık meslek hizmet biriminin vereceği hizmete göre, tercihen aynı meslek mensubundan en az bir kişi olmak üzere toplamda en az üç kişiden oluşur.

(5) Yapılan yerinde inceleme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklar başvuru sahibine bildirilir. Eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesi için 30 iş günü süre verilir. Eksikliğin veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından müdürlüğe bildirilmesi üzerine yeniden yerinde inceleme yapılır.

(6) Yapılan incelemeler neticesinde, herhangi bir eksiklik ve uygunsuzluk olmadığının tespiti halinde EK-2'de yer alan ruhsat belgesi düzenlenir.

Devir yasağı ve sağlık meslek hizmet biriminin taşınması

MADDE 7- (1) Sağlık meslek hizmet birimi ruhsatı devredilemez.

(2) Sağlık meslek hizmet biriminin başka bir adrese taşınmak istenmesi hâlinde, sağlık meslek hizmet birimi ruhsat başvuru işlemlerinin yeniden yapılması gerekir.

Faaliyetin durdurulması ve ruhsat iptali

MADDE 8- (1) Ruhsat belgesi düzenlenmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete geçmeyen sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı iptal edilir.

(2) Ruhsat sahibinin talebi halinde sağlık meslek hizmet biriminin faaliyeti en fazla 6 ay süreyle durdurulabilir, süre sonunda faaliyete başlanmaması halinde sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı iptal edilir.

(3) Doğal afet, salgın hastalık, genel hayata etkililik kararı, seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı sağlık meslek hizmet biriminin faaliyeti en fazla 2 yıl süreyle durdurulabilir. Süre sonunda faaliyete geçmeyen sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı iptal edilir.

(4) Müşterek sağlık meslek hizmet birimlerinde ruhsat sahiplerinden birinin ayrılması halinde ayrılan sağlık meslek mensubu adına düzenlenen ruhsat iptal edilir.

(5) Sağlık meslek hizmet biriminin faaliyetine son verilmesi halinde 10 iş günü içinde sağlık meslek hizmet birimi adına düzenlenen tüm belgeler ve arşiv kayıtları ile bulundurulan ilaçlar müdürlüğe teslim edilir.

Ruhsat bilgilerinde değişiklik

MADDE 9- (1) Sağlık meslek hizmet biriminin adres bilgisinin ilgili belediye tarafından değiştirilmesi durumunda belediyeden alınan belge ve talep dilekçesi ile müdürlüğe başvuru yapılır. Bu durumda, belge bedeli alınmaksızın ruhsat belgesi yeniden düzenlenir.

(2) Sağlık meslek hizmet biriminin ruhsat belgesinde yer alan hususlarda değişiklik olması halinde değişikliğin en geç 10 iş günü içinde müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fiziki Standartlar

Bina durumu

MADDE 10- (1) Sağlık meslek hizmet birimleri müstakil binalarda veya sağlık hizmetinin sunulduğu alanlar bütünlük arz edecek şekilde binaların bağımsız bir bölümünde kurulabilir.

(2) Sağlık meslek hizmet birimlerinde hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli şekilde aydınlatılmaları sağlanır.

(3) Sağlık meslek hizmet birimleri, sıcaklığı uygun düzeyde tutmayı sağlayan ısıtma ve soğutma sistemleri ile iklimlendirilir.

Mekansal standartlar

MADDE 11- (1) Sağlık meslek hizmet biriminde bulunması zorunlu asgari bölümler şunlardır:

a) Sağlık meslek mensupları için en az 10 m2 olacak şekilde mesleki uygulamaların yapılacağı uygulama odası bulunur.

b) Uygulama odası içinde lavabo bulunması zorunludur.

c) Odyologlar için; uygulama odası içinde ses geçirmeyen özel yalıtımlı, camlı iki bölmeden oluşan asgari 3 m2 büyüklüğünde bir sessiz oda/kabin bulunması zorunludur. Sessiz oda/kabin, ses yalıtım kriterlerine uygun olmalıdır.

ç) Uygulama odası dışında asgari 8 m2 bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu, alanı kısıtlamayacak şekilde sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir. Fazladan oluşturulacak her uygulama odası için bekleme salonuna 5 m2 ilave edilir.

d) Bekleme salonuyla bağlantılı bir konumda, el yıkama bölümü olan ve gerekli hijyen şartlarını sağlayan, engelli kullanımına uygun tuvalet bulunur. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olur.

(2) Her bir sağlık meslek mensubu için en fazla iki adet uygulama odası bulundurulabilir.

(3) Sağlık meslek hizmet birimlerinde EK-4'te yer alan tıbbi cihaz ve donanımın bulundurulması zorunludur.

(4) Sağlık meslek hizmet birimlerinde, mesleki yetki kapsamında bulundurulacak tüm tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır.

(5) Sağlık meslek hizmet birimlerinde ruhsat belgesi ile birlikte diplomaların ve çalışma belgelerinin görünür yerde asılması zorunludur.

(6) Bu Yönetmelikte belirlenmiş asgari fiziki standartlara ilişkin ölçülerde %10'a kadar sapmalara izin verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Standartları

Sağlık meslek mensubunun görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Sağlık meslek mensubunun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sağlık meslek hizmet biriminin açılış ve faaliyeti ile ilgili her türlü işlemi yürütmek.

b) Sağlık meslek hizmet biriminin faaliyetleri hakkında müdürlük ile koordinasyonu ve talep edilen bilgi, belge ve verilerin gönderilmesini sağlamak.

c) Sağlık meslek hizmet biriminde yapılacak personel ve fiziki değişiklikleri en geç 10 iş günü içinde müdürlüğe bildirmek.

ç) Gerekli idari ve teknik tedbirleri almak, sağlık meslek hizmet biriminde sunulacak tüm hizmetlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli öz denetimleri gerçekleştirmek.

d) Sağlık meslek hizmet biriminin kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak.

e) Sağlık meslek hizmet birimine başvuranların kayıtlarının, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygun tutulmasını sağlamak.

f) Denetimlerde istenilen her türlü bilgi, belge, kayıtları sunmak ve sağlık meslek hizmet biriminde bulunan tüm fiziki alanları göstermek.

g) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmaları yapmak.

ğ) Sağlık meslek hizmet biriminde bulunan cihazların bakımlarını ve kalibrasyonlarını düzenli olarak yapmak veya yaptırmak.

h) Sağlık meslek hizmet biriminin çalışma gün ve saatlerini planlayarak müdürlüğe bildirmek.

Personel çalıştırılması ve çalışma belgesi düzenlenmesi

MADDE 13- (1) Sağlık meslek mensupları faaliyet alanlarına göre sağlık teknikeri/teknisyeni çalıştırabilir. Çalıştırılacak sağlık teknikeri/teknisyeni sayısı birden fazla olamaz ve personel için EK-3'te yer alan çalışma belgesi düzenlenir. Bu hüküm klinik psikologlar yönünden psikolog çalıştırılması şeklinde uygulanır.

(2) Sağlık meslek hizmet biriminde ihtiyaç duyulan destek hizmetlerini yürütmek üzere destek personeli çalıştırılabilir. Destek personeli sağlık hizmet sunumunda görevlendirilemez.

(3) Birinci fıkra kapsamında çalıştırılan personelin herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda ayrılış bilgisi, personelin ayrılış tarihinden itibaren 10 iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalışma belgesi müdürlükçe iptal edilir.

Çalışma saatleri ve bildirim

MADDE 14- (1) Sağlık meslek hizmet birimlerinin çalışma saatleri ruhsat belgesinde belirtilir.

(2) Sağlık meslek hizmet biriminde görev yapan tüm personelin çalışma gün ve saatleri müdürlüğe bildirilir.

(3) Sağlık meslek mensuplarının sağlık meslek hizmet biriminde fiilen bulunamayacağı izin veya hastalık durumlarında müdürlüğe bildirim yapılması zorunludur. Bu durumda sağlık meslek hizmet biriminde sağlık hizmeti verilemez. Aynı meslek grubundan müşterek açılan sağlık meslek hizmet birimlerinde diğer sağlık meslek mensupları kendilerine ayrılan uygulama odalarında hizmet vermeye devam eder.

Kimlik kartı

MADDE 15- (1) Sağlık meslek mensubu ve personel; ad, soyad ve ünvanlarını içeren fotoğraflı kimlik kartlarını görülebilecek bir şekilde üzerlerinde taşırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Standartları

Çalışma esasları

MADDE 16- (1) Sağlıklı bireylere ve hastalara 1219 sayılı Kanunda ve 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte yer alan sağlık meslek mensubunun mesleki yetkileriyle sınırlı olarak hizmet sunulur.

(2) Sağlık meslek hizmet biriminde, ilgili hekim tarafından tanısı konulan hasta bireylere yönelik sağlık hizmeti aşağıdaki koşullara uygun olarak sunulmak zorundadır:

a) İlgili hekim tarafından tanısı konulmuş, tedavi planı veya reçetesi düzenlenmiş hasta sağlık meslek hizmet birimine başvurur.

b) Hasta, sağlık meslek hizmet birimine başvurduğunda, hasta kimliği doğrulandıktan sonra sisteme kayıt işlemleri yapılır. Hasta bilgileri yalnızca giriş yapılan sağlık meslek hizmet biriminde görüntülenebilir, başka bir birime veya sisteme aktarım yapılamaz.

c) Uygulamayı yapacak sağlık meslek mensubu reçete veya tedavi planının kontrolünü yapar, tedavi planının hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda uygulama yapmaz.

ç) Sağlık meslek mensubu, hastayı ve gerekmesi durumunda kanuni temsilcisini yapacağı işlem içeriği hakkında bilgilendirir.

d) Her uygulama için bilgilendirilmiş rıza formu doldurularak bireyin yazılı rızası alınır.

e) Sağlık meslek mensubu, yalnızca reçete veya tedavi planında yer alan işlemleri uygular ve yetkisi dışında bir uygulama yapamaz.

f) Sağlık meslek mensubu uygulanan işlemleri detaylandıran bir kayıt oluşturur ve bu kayıtları ilgili mevzuata uygun şekilde saklar. Tedaviyi planlayan hekim, hastanın onayı doğrultusunda tedavi süreci kayıtlarını görebilir.

(3) Sağlık meslek hizmet biriminde hasta güvenliğini ve mahremiyetini sağlayacak şekilde sağlık hizmeti verilir.

(4) Sağlık meslek hizmet birimlerinde aşağıdaki durumlarda sağlık hizmeti sunulamaz:

a) Hekim müdahalesi ve ileri seviye tıbbi donanım gerektiren durumlar.

b) Hayati tehlike arz eden akut ve kronik durumlar.

c) Sistemik enfeksiyon bulgusu gösteren durumlar.

ç) Yaralanma, travma veya anafilaktik reaksiyonlar gibi acil durumlarda ilkyardım dışındaki uygulamalar.

d) Tıbbi teşhis gerektiren işlemler.

e) Sağlık meslek mensubunun, yetki ve donanımı dışında olan her türlü tıbbi müdahale gerektiren durumlar.

(5) Sağlık meslek hizmet birimlerinde mesleğini serbest olarak icra eden sağlık meslek mensupları başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz.

İlkyardım

MADDE 17- (1) Sağlık meslek mensupları, Bakanlıkça belirlenen ilkyardım eğitimlerine katılmak zorundadır.

(2) Sağlık meslek mensupları, yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilkyardım gereklerini yerine getirir.

Kayıt ve arşiv

MADDE 18- (1) Sağlık meslek hizmet birimine başvuran hastalara ait veriler ile hekim tarafından oluşturulan reçete veya tedavi planı elektronik ortamda kaydedilir. Verilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi hususlarında Bakanlığın kayıt tescil sisteminde kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunludur.

(2) Sağlık meslek hizmet birimleri tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve 3359 sayılı Kanuna uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre işlenerek merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemi ile Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere istenilen bilgi ve belgelerin gönderilmesi zorunludur.

(3) Sağlık meslek hizmet birimlerinde sunulan tüm hizmetler kayıt ve muhafaza edilir. Hastanın talebi doğrultusunda bu kayıtlar hasta veya kanuni temsilcisi ile paylaşılır.

(4) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmî kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirler alınır. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden sağlık meslek mensubu sorumludur. Dosyada bulundurulması zorunlu evraklar ayrıca saklanır.

(5) Yapılan denetimlerde tutulan tüm kayıtların ilgililere ibrazı zorunludur.

Tabela standardı

MADDE 19- (1) Sağlık meslek hizmet biriminin tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, sağlık meslek mensubunun adı ve ünvanı dışında başka bir isim, meslek adı veya uzman ibaresi kullanılamaz.

(2) Bina dış tabelası 4 m2'den, bina giriş kapılarında yer alan tabela ise 40x60 cm'den büyük olamaz. Bina dış cephesinde yer alacak tabela dışında, her ne amaçla olursa olsun, başka yazı ve işaret yer alamaz.

(3) Dış tabelada "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi bulunur. "Özel" ibaresine diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydıyla yer verilir.

(4) Dış tabelada en çok iki renk kullanılabilir. Tabela yazıları süslemesiz ve sade olarak düzenlenir.

(5) Her oda kapısında, kullanım amacını açıkça belirten bir iç tabela bulunur. İç tabelalar, okunabilir boyutlarda, sade ve anlaşılır şekilde düzenlenir. Müşterek sağlık meslek hizmet birimlerinde uygulama odalarının hangi sağlık meslek mensubuna ait olduğu tabelada belirtilir.

(6) Tabela ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde sağlık meslek mensubunun akademik ünvanı, açık şekilde yazılan meslek ünvanından sonra yer alması ve aynı ebat, punto ve karakterde yazılması şartıyla kullanılabilir.

(7) Sağlık meslek hizmet birimleri; logo, tabela, yönlendirme levhaları, resmî belge formatları, kimlik kartları, bina iç ve dış görselleri, dijital platformlar ve kurumsal yazışmalarda Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun olarak faaliyet gösterir.

(8) Sağlık meslek hizmet biriminin basılı ve elektronik ortam materyallerinde kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki kamu sağlık kurum veya kuruluşlarını çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz.

Hasta hakları, etik ve deontolojik ilkeler

MADDE 20- (1) Sağlık meslek hizmet biriminde, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya çıkabilecek meselelerin önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

(2) Sağlık meslek hizmet birimlerinin bekleme salonlarında görünür olması kaydıyla hastaların geri bildirimde bulunabileceği "Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi" ibaresi yazılı olan entegre karekod bulunması zorunludur.

(3) Sağlık meslek mensupları, mesleki etik kurallar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Sağlık meslek hizmet birimi tarafından yapılacak bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür. Sağlık meslek mensubu ve çalışan personel tarafından tıbbi deontoloji kurallarına ve etik ilkelere aykırı, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren, talep yaratmaya yönelik tanıtım veya reklam yapılamaz ve diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet oluşturacak davranışlarda bulunulamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yasaklar ve Denetim

Yasaklar

MADDE 21- (1) Bir sağlık meslek mensubu sadece bir sağlık meslek hizmet birimi açabilir. Ruhsata esas sağlık meslek hizmet biriminin bulunduğu bina haricinde, tamamen veya kısmen başka bir yer, sağlık meslek hizmet birimi veya şubesi olarak kullanılamaz.

(2) Sağlık meslek hizmet birimi bünyesinde, hiçbir surette başka amaca yönelik iş yeri bulunamaz. İçindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez.

(3) Sağlık meslek hizmet birimindeki herhangi bir bölüm ya da alan, amacı dışında veya yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.

(4) Mesleki yetki kapsamında kullanılan tıbbi malzeme listesi ve ilaç listesi haricinde hiçbir surette ilaç, tıbbi malzeme, kozmetik ürün, gıda takviyesi ve benzeri ürün bulundurulamaz ve satılamaz.

(5) Sağlık meslek hizmet biriminde, mesleki yetki kapsamı dışında ve kullanım amacı haricinde tıbbi cihaz, araç ve gereç bulundurulamaz.

(6) Sağlık meslek hizmet birimlerinde denetimlerde gösterilemeyecek oda, dolap, bölüm ve benzeri kapalı yer bulunamaz.

(7) Sağlık meslek hizmet birimlerinde yapılamayan tıbbi işlemlerle ilgili sağlık meslek hizmet birimine müracaat eden bireyler sağlık kuruluşlarına yönlendirilemez, bu amaçla herhangi bir anlaşma yapılamaz.

(8) Sağlık meslek hizmet birimine müracaat eden bireylerden tetkik ve tahlil yaptırması istenemez.

(9) Sağlık meslek mensupları, hiçbir surette kendi adlarına ruhsatlandırılmış sağlık meslek hizmet birimi olmaksızın danışmanlık, eğitim, koçluk veya başka isim altında sağlık hizmeti sunamaz.

(10) Sağlık meslek mensupları başka kurumlardan alınan ruhsat, yetki belgesi ve izinler ile sağlık hizmeti sunamaz.

Denetim

MADDE 22- (1) Sağlık meslek hizmet birimleri; 17/11/2023 tarihli ve 32372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak EK-5'te yer alan Sağlık Meslek Hizmet Birimi Denetim, Sorgu ve İdari Yaptırım Formunda belirtilen kriterlere göre yılda en az bir kere olağan denetime tabi tutulur.

(2) Sağlık meslek hizmet birimlerinde sunulan sağlık hizmetinin Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi endikasyonlara veya uygulamalara uygunluğunun tespiti amacıyla gerektiğinde denetim yapılır. Tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi; hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf/video/ses kaydı, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden, e-denetim sistemi kullanılarak veya yerinde yapılır.

(3) Tıbbi endikasyon ve uygulama denetimlerini yürütmek üzere Bakanlığa ait sağlık kurum ve kuruluşlarından veya üniversitelerden; konusunda uzman, tercihen akademisyenlerden, Bakanlık veya müdürlük onayı ile en az üç kişilik tıbbi endikasyon ve uygulama denetim komisyonu kurulur. Komisyonun görev ve yetkisi, ilgili sağlık hizmet sunum alanı ve belirlenen denetim süresi ile sınırlıdır. Denetimin süresi, görevlendirme onayının ilgililere tebliği tarihinden başlar ve sunulan denetim raporunun onaylanması ile sona erer.

(4) Yapılan denetimler esnasında sağlık meslek hizmet biriminde hastaların tedavisini olumsuz etkileyen, hizmetin devamı halinde hasta sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokan ve hizmetin gecikmeksizin derhal durdurulmasını gerektiren acil ve telafisi güç durumların ortaya çıkması ve bu durumun gerekçeleri de belirtilmek suretiyle denetim tespit tutanağı ile belgelenmesi kaydıyla eksiklik giderilinceye kadar sağlık meslek hizmet biriminin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut kuruluşların uyumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan sağlık kabinleri hakkında fiziki standartlar bakımından açıldığı tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Ancak diğer standartlar bakımından 31/12/2025 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilerek ruhsatlandırılır. Bu süre sonunda bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmeyen sağlık kabinleri kapatılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan sağlık kabinlerinin sahiplik ve ortaklık durumları korunur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, sağlık meslek mensupları tarafından açılan ve muhtelif adlar altında faaliyet gösteren iş yerlerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilerek ruhsatlandırılması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.