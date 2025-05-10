İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları neler?

SORU: İşsizlik ödeneğine başvuru nasıl? İşsizlik ödeneği miktarı ne kadar? İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler nelerdir?
CEVAP: İşsizlik Ödeneği nedir?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU NASIL?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr adresi, e-Devlet ya da İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden) başvurulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER NELER?
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NE KADAR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MİKTARI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
2025 YILI İÇİN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESABI
|Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması
|Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Damga Vergisi Oranı
|Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
|Son 4 Ay 2025 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan
|26.005,50
|10.402,20
|0,00759
|10.323,25
|Son 4 Ay Brüt 40.000 TL ile Çalışan
|40.000,00
|16.000,00
|0,00759
|15.878,56
|Son 4 Ay Brüt 55.000 TL ile Çalışan
|55.000,00
|22.000,00(*)
|0,00759
|20.646,49
|(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YAPILAN KESİNTİLER NELERDİR?
İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN ÖDENMESİ NASIL?
İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.
İlgililerin ödemeleri, İŞKUR'a bildirilen Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, Banka Hesap numaraları (IBAN) bulunmaması durumunda ise PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır. Kimlik bilgileri ile IBAN numarasının uyuşmadığı veya IBAN numarasının hatalı olduğu durumlarda ödeme İşsizlik Sigortası Fonu emanet hesabına iade edilmektedir. Bu durumda emanet hesaba iade olan tutarlar için İŞKURA başvurulması gerekmektedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLDİĞİ HALLER NELER?
İşsizlik ödeneği almakta iken;
İşsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA VAR MI?
İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER NELER?
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.
İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YENİDEN BAŞLATMA DURUMU NASIL OLACAK?
Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR'a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.
Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.