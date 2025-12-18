Memur adayları dikkat!

Merkezi atama, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından, adayların tercihleri esas alınarak yapılan kamu personeli yerleştirmesidir. Merkezi atamada OSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayımlanır. .Adaylar KPSS puanıyla tercih yapar. ÖSYM, en yüksek puandan başlayarak yerleştirir

BAŞVURULARDA 25 ARALIK 2025 SON ..

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak

KİMLER TERCİHTE BULUNABİLECEK?

Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 14 Temmuz 2024, 1 Eylül 2024 ve 15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2024-KPSS Lisans, 2024- KPSS Ön Lisans ve 2024-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekmekte. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacaklar. Tercihte bulunmak için ÖSYM'nin hesabına 130 TL yatırılacak

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM nin sitesinde yer kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (130,00 TL) yatırmaları gerekiyor. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak

30 TERCİH HAKKINIZ VAR….

Yapmanız gereken Tercih kılavuzu çerçevesinde Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirlemek ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazıp doldurmak . Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak

