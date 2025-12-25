Adli Tıp Kurumu 23 sözleşmeli personel alıyor

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; 23 sözleşmeli personel alacak.



Son tarih 11 ocak 2026

Başvurular 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 09:00'da başlayıp, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek..

Genel şartlar Neler?

Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak, b) Son başvuru günü olan 11 Ocak 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak, f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak. şartları aranmakta.