Uzman jandarma okulunda öğrencilikte geçen süre memuriyette değerlendirilir mi?

CEVAP: Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasında düzenlenmiştir. Mezkûr Fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler; Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan;, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının 12/d bendinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu hükümde intibakın şartları, bir üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bitirmek olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, intibaka ilişkin esaslarda aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademenin aşılmaması, üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirilen başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin sınıflar ve öğrenim durumları itibariyle belirlenen giriş ve yükselinebilecek derece ve kademelerin aşılmaması olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla; Uzman Jandarma Okulunda geçen öğrenciliğin personel rejiminde bir statü olmaması ve öğrencilikte geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesi sebebiyle bu sürelerin intibak hesabında sayılamayacağı değerlendirilmektedir.