Adli Tıp Kurumu Personel Alıyor: KPSS 70 Puan Yeterli!

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 23 sözleşmeli personel istihdam edecek. Personel alımı, Kurum tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

LİSE, ÖNLİSANS VE LİSANS MEZUNLARINA KADRO AÇILDI

Kadrolar arasında büro personeli, destek personeli (hizmetli), hemşire, laborant, tekniker ve sağlık teknikeri (otopsi) bulunuyor.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ŞARTI

Adayların 2024 KPSS'ye girmiş olması ve başvuracağı pozisyon için belirlenen KPSS P3, P93 veya P94 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.

LİSE MEZUNLARINA 8 KİŞİLİK KADRO

Destek personeli (hizmetli) unvanıyla İstanbul'da toplam 8 kişi alınacak. Adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Ancak bu kadro için ayrıca temizlik işlerinde en az 6 ay sigortalı olarak çalışmış olma şartı aranıyor. Bu tecrübenin e-Devlet'ten alınacak, meslek kodlarını gösteren barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelenmesi gerekiyor. Ayrıca destek personeli adaylarının yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydının bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR 7 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Adli Tıp Kurumu personel alımı için başvurular;

7 Eylül 2026 Pazartesi saat 09.00'da başlayacak ve 13 Eylül 2026 Pazar saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar her pozisyon için yalnızca bir başvuruda bulunabilecek.

SÖZLÜ SINAV İSTANBUL'DA YAPILACAK

KPSS puan sıralamasında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.Sözlü sınav tarihleri ise daha sonra ilan edilecek. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör