Göç İdaresi Başkanlığı 40 İl Göç Uzman Yardımcısı Alacak!

Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç Uzman Yardımcılığı başvuruları 1 Eylül 2026 saat 10.00'da başlayacak ve 9 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular çevrim içi olarak e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İl Göç Uzman Yardımcılığı sınavına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor.Ayrıca adayların Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şartı aranıyor.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ŞARTI

Başvurularda 2024 veya 2025 KPSS sonuçları kullanılabilecek. Adayların KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36 veya KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Başvuranlar arasından KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, alınacak personel sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak. Bu da şartların sağlanması halinde 800 adaya kadar yazılı sınava çağrılabileceği anlamına geliyor.

YAŞ ŞARTI AÇIKLANDI

Adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

İlana göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvuruda bulunabilecek.

GÖÇ İDARESİ YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

İl Göç Uzman Yardımcılığı giriş sınavının yazılı aşaması 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav saat 14.00'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORU SORULACAK?

Yazılı sınav test usulünde gerçekleştirilecek. Soruların yüzde 80'i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, yüzde 20'si ise Göç İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin temel bilgilerden oluşacak.

Sınavda toplam 100 soru kapsamında; İktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarının yanı sıra 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ve Yabancılar Hukuku konularından sorular yöneltilecek.

YAZILI SINAVDAN EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Yazılı sınavdan en az 70 puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Buna göre 160 adaya kadar sözlü sınava çağrılması öngörülüyor. Son sıradaki adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava katılabilecek.

NİHAİ BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Adayların hem yazılı hem de sözlü sınavdan ayrı ayrı en az 70 puan almaları gerekiyor.

Nihai başarı sıralaması ise yazılı sınav ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Puanların eşit olması halinde önce yazılı sınav puanı, eşitliğin devam etmesi halinde ise KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör