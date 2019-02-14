Askere gidecek memurların dikkat! O süre 30 gün!

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Devlet Memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla, askere giden devlet memurları; terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlara başvurmak, kurumları da terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatılması gerekmekte, diğer taraftan bu memurları "terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak" hükmüne göre terhis tarihi günü göreve başlatılması mümkün olmuyor. Bu sürealere dikkat etmek gerekiyor.