Sabah Memurlar özel! 6136 sayılı Kanuna Muhalefetten ceza alanlar memur olabilir mi?

MEVZUAT

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48/A5

maddesinde? "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak..." hükmü, yer almaktadır. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, affa uğramış olsa bile memuriyete engel olan suçlar tek tek sayılmış, bunların dışında mahkûmiyete ilişkin asgari süre belirtilmiş, bu süre ve üzerinde mahkûm olmanın da memur olarak atanmaya engel olacağı belirtilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50nci maddesinin beşinci fıkrasında? "Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir." hükmü yer almaktadır

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, hapis cezasının 1 yıldan az olması ve bu cezanın 657 sayılı Kanunda sayılan nitelikli suçlardan olmaması halinde, söz konusu Kanunun 48

inci maddesinde belirtilen diğer şartları da taşımaları kaydıyla, Devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.