Fenerbahçe Üniversitesi Akademik Personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD'yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD'yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD'yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 22 Şubat 2019 – 08 Mart 2019

Adres: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, Zühtü Paşa Mah. Bağdat Cad. Fenerbahçe Şükrü Stadı, Kızıltoprak, Kadıköy/ İSTANBUL

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşullar ile ilanda belirtilen özel şartları sağlaması ve aşağıda belirtilen başvuru belgelerini eksiksiz olarak Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:

1) Başvuru Dilekçesi (Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) YÖK Formatlı Özgeçmiş

4) Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopileri

5) Lisans/Lisansüstü Transkript Fotokopileri

6) ALES Sonuç Belgesi

7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

8) İki Adet Vesikalık Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

10) Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge)

11) Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

13) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse gönderilecektir).

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 22.02.2019 İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 08.03.2019 Ön Değerlendirme Tarihi : 13.03.2019 Giriş Sınavı Tarihi : 18.03.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 21.03.2019

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü açık adresine şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr