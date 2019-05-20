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'dan öğrencilere müjde! Günlük 67 TL alacaklar

'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren iş imkanı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ilk defa bu yaz tatilinde üniversite öğrencilerine yönelik özel bir program uygulamaya koyacak. Kamu kuruluşlarının toplumsal yararı yüksek işlerinde çalışacak öğrenciler günlük 67 lira alacaklar. Peki İŞKUR'dan günlük ücret alma şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 20.5.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 12:47
İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67 TL alacaklar

İŞKUR ,geçen yıl kasım ayında yayımladığı bir yönetmelikle üniversiteli gençlere yönelik yeni bir program başlatma kararı aldı. Üniversite öğrencileri toplum yararına program (TYP) kapsamına alındı. TYP'ler genellikle, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde uygulanıyor. Program, işsizlerin iş disiplinini korumayı amaçlıyor. Bu nedenle, her ne kadar yönetmelikte TYP kapsamına alınmış olsalar da gençlere yönelik programın adı "Sosyal çalışma programı" (SÇP) olarak adlandırıldı.

Habertürk'ün bir haberine göre; üniversite öğrencileri, program kapsamında kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılacak. Sadece yaz tatillerinde gerçekleştirilecek sosyal çalışma programları, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecek. Öğrenciler, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlara katılabilecekler. Gençlerin katılabileceği programlar İŞKUR tarafından duyurulacak.

GÜNLÜK 67 LİRA

Program kapsamında öğrencilere, net asgari ücret üzerinden günlük ödeme yapılacak. Günlük ödeme tutarı bu yıl için 67.36 lira olacak. Haftada üç günden ayda 12 gün programa katılan öğrenciye aylık 808 lira ücret verilecek. Yaz boyunca 42 gün programa katılan bir öğrenci toplam 2 bin 829 lira ücret alacak.

SİGORTA EMEKLİLİĞE SAYILACAK

Öğrenciler, programa katıldıkları günlerde sigortalı gösterilecek. Bu sigorta staj sigortasından farklı olarak, malullük, yaşlılık, ölüm aylığı bağlanmasına olanak sağlayan uzun vadeli sigorta olacak. Sigorta süreleri, programa katılan öğrencilerin emekliliklerine sayılacak.

Öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları burs veya kredilerinde program süresince bir kesinti yapılmayacak.

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İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük 67 TL alacaklar
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