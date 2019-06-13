Sabah Memurlar özel haber: Milyonlarca memura müjde! Maaşlar artacak...

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kariyer uzmanlık kadrolarının yüzde 25 oranındaki kadrolara kurum içinde yapılacak sınavla kariyer uzmanı atanabilme imkanı geliyor. Kurum kadrolarında en az üç yıl görev yapan, uyarma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında öngörülen diğer şartları taşıyan personel kariyer uzman kadrolarına atanabilecek.Birinci derecede kariyer uzman kadrosunda görev yapan bir uzman ortalama 8300 Tl maaş almakta. Böylece 8300 Tl'ye kadar maaşlarında zam olabilecek.

Memur-sen kurum içinden çalışanlara sınavla uzmanlık verilmesini daha önceki toplu sözleşmelerde ve Kamu Personel Danışma Kurulunda gündeme getirmişlerdi.2019 Yılı Toplu görüşmelerde de bu konunun düzenlenmesi bekleniyor.