Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptığı hizmet süreleri değerlendirilir mi?

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri mezkur Kanunun 3 üncü maddesinde, görev aylıkları 4 üncü maddesinde, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinin ne şekilde olacağı ise 7 nci ve 8 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, söz konusu Kanuna tabi çalışan personelin kazanılmış hak aylığı ve görev aylığının tespitinde değerlendirilecek süreler için yasal düzenleme bulunması gerekmektedir. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma" başlıklı 90 ıncı maddesinde? "Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. … Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir…" hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma 30/09/1995 tarihinde imzalanmış olup, 6/08/1996 tarihli ve 22719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 23/06/1996 tarihli ve 22675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4144 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek Şehrinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşmanın 11 inci maddesinde "Üniversite'de görev alacak idari ve akademik personel sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Türkiye'den gidecek öğretim elemanları ve idari personel, Mütevelli Heyetin talebi üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından "ücretsiz izinli" olarak görevlendirilecek, ücretleri hazırlanacak tüzük esaslarına göre Mütevelli Heyetçe tespit edilecek ve Kırgızistan'da geçecek hizmet süreleri, Türkiye'de kıdem ve emekliliklerinde değerlendirilecektir." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 26/04/2011 tarihinde 30/09/1995 tarihinde imzalanmış olan Anlaşmanın hükümlerinin yerini almak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma imzalanmış olup, anılan Anlaşma 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Anlaşmanın 11 inci maddesinde "Üniversite'de görev alacak idari ve akademik personel sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Türkiye'deki kamu üniversitelerinden görevlendirilecek öğretim üyeleri ile idari personel Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatı uyarınca 3 yıla kadar aylıklı-izinli olarak görevlendirilir. Türkiye'deki kamu üniversiteleri dışında yükseköğretim kurumlarıyla diğer kurumlardan görevlendirilecek öğretim üyeleri ve idari personel Mütevelli heyetin talebi üzerine kurumlarının izniyle Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu'nun onayıyla ücretsiz izinli olarak görevlendirilecektir. Bu kapsamda görevlendirilecek öğretim üyeleri ve idari personelin ücretleri hazırlanacak tüzük esaslarına göre Mütevelli heyetçe tespit edilecek, Kırgizistan'da geçecek hizmet süreleri Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na tabi olup, maaş skalasının yabancı ülke tazminatı hariç, esas maaş üzerinden yapılacak sosyal güvenlik kesintileri Üniversite bütçesinden karşılanacaktır. Kırgızistan'da geçecek hizmet süreleri Türkiye'deki kıdem ve hizmet sürelerinde değerlendirilecektir." hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu anlaşma hükümlerinde, kamu üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta iken görevlendirilecek akademik personelin ilgili mevzuat uyarınca 3 yıla kadar aylıklı izinli vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta iken görevlendirilecek akademik personelin ise Yükseköğretim Kurulunun onayıyla ücretsiz izinli olarak görevlendirileceği düzenlenmiş olup, görüldüğü üzere her iki durum da "görevlendirme" esasına dayanmaktadır.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde Üniversitenizde 2914 sayılı Kanununa tabi öğretim elemanı olarak görev yapan ilgilinin, söz konusu statüye tabi olmadan önce Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığı sürelerin, bir kamu kurumu veya kamu üniversitesinin izni veyahut Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bir vakıf üniversitesinin izni sonucu yapılan görevlendirme kapsamında olması halinde, kazanılmış hak aylığı ile görev aylığında değerlendirilmektedir.