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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan talimatı!

Başkan Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların () durumuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat vererek o ismi görevlendirdiği açıklandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 18:36
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı!

Alınan son dakika haberine göre özel bir televizyon kanalında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin diğer detayları şöyle;

Kılıç şunları söyledi:

"Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr Vedat Bilgin şunları söyledi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı!
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