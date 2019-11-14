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Yıl sonuna kadar 800 kişilik kadro açılacak! Personel alımları devam ediyor

Üniversitelerde alımları yapılmaya devam ediyor. Gelen son dakika gelişmesine göre tarafından tahsis edilen 800 kişilik kadro Kasım ve Aralık ayında ilan edilecek. Başvuru detayları ilanlarda yer alacak. Akademik personel alımları için başvuru şartları neler olacak? İşte detaylar ve kontenjanlar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:09
Yıl sonuna kadar 800 kişilik kadro açılacak! Personel alımları devam ediyor

6 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 'ın kararıyla birlikte üniversitelerde 800 kişilik kadro açılacak. Karara göre ile yükseköğretim kurumlarına toplamda 800 öğretim elemanı kadrosu tahsis edildi. Karara göre hangi üniversite kaç alacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte üniversitelerin alacağı personel sayısı...

Söz konusu 800 kadronun detayları;

1- 165 adedi araştırma üniversitelerine,

2- 55 adedi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında belirlenen üniversitelere,

3- 45 adedi aday araştırma üniversitelerine,

4- 535 adedi ise ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılmak üzere,

dağılımı yapıldı.

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Yıl sonuna kadar 800 kişilik kadro açılacak! Personel alımları devam ediyor
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