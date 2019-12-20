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SON DAKİKA: Dün duyurusu yapılmıştı! Atamalar gerçekleşti... Saat 17:00'de açıklanacak

Dün bakanlık tarafından duyurulan atamalar an itibariyle gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. Gelen son dakika açıklamasının detayları belli olmaya başladı. sonuçları nereden yapılacak? İşte detaylar ve gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:05
SON DAKİKA: Dün duyurusu yapılmıştı! Atamalar gerçekleşti... Saat 17:00'de açıklanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulunda duyurduğu, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Bu kapsamda, 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.

Atama sonuçları, saat 17.00'de "www.dpb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

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SON DAKİKA: Dün duyurusu yapılmıştı! Atamalar gerçekleşti... Saat 17:00'de açıklanacak
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