Sabah Memurlar: KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel dikkat!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun ile değişik ek 1 inci maddesinde, bu Kanun kapsamında hak sahibi olanların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının merkezi yerleştirme ile yapılması öngörülmüş olup, bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmelerinin ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara yapılmasına hükmedilmiş iken, mezkur madde metninde 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikle ortaöğretim ve daha üst öğrenim mezunlarına kurumların talepleri doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara yerleştirilme imkanı getirilmiştir.

Bu doğrultuda, daha önce öğrenimle unvan ihraz etmiş olmakla birlikte Kanun gereği memur unvanlı kadro ve pozisyonlara ataması yapılmış ve fiilen görevde bulunan hak sahiplerinin durumu gözetilerek, 7103 sayılı Kanun ile 2828 sayılı Kanuna geçici 16 ncı madde de eklenmiş ve söz konusu maddenin birinci fıkrasında; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, mezkur madde metninde yalnızca "kadro" ifadesine yer verilmiş olmakla birlikte, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına her ne statüde olursa olsun yerleştirmesi yapılan hak sahipleri arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından, geçici 16 ncı madde hükmünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele de uygulanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir