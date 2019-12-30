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Yeni yılda on binlerce kişiye iş imkanı geliyor! alımları nasıl olacak? İşte personel alım kontenjanları

2020 yılında on binlerce kişi devlette iş imkanına sahip olacak. Devlet kurumları alımlarına devam edecek. Hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel alınacak kurumlar ve kontenjanlar da netleşmeye başladı. Alımlara göre 16 bin sağlıkçı, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve 20 bin de sözleşmeli öğretmen alınacak. İşte personel alımlarının detayları...

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Haberler
Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:02
Yeni yılda on binlerce kişiye iş imkanı geliyor! Personel alımları nasıl olacak? İşte personel alım kontenjanları

Yeni yılda öğretmenden hemşireye, doktordan emniyet görevlisine, din görevlisinden eczacıya kadar binlerce kişiye kamuda iş kapısı açılacak. İlk adımda 60 bin alımı öngörülürken, ihtiyaca göre bu sayı artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre 2020'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kapsamda 6 bin 676 doktor, 8 bin 288 uzman doktor işbaşı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de üniversite mezunu 7 bin polis, 8 bin de bekçi alacak. Gelecek yıl başında 20 bin sözleşmeli öğretmen alınırken, bu sayı ihtiyaca göre artırılacak.

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Yeni yılda on binlerce kişiye iş imkanı geliyor! Personel alımları nasıl olacak? İşte personel alım kontenjanları
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