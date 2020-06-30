Kıdem tazminatında ne değişiyor? Yeni kıdem tazminatında işçi ve işverenlerin hakları...

Birkaç yıldır kıdem tazminatına bir düzen getirecek sistemleri tartışıyoruz. Çünkü Türkiye'de kıdem tazminatı hakkı çalışanlar açısından bir sorun olmaya başladı. Evet kıdem tazminatı her çalışanın yasal hakkı ama buna maalesef ulaşması insafa kalıyor. Dolayısıyla bu hak sürdürülemez bir sorun halini almış durumda.

Mutlaka çözmek gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu bu konuda paydaşlara yeniden çağrı yaparak sorunun çözümü için bir araya gelmelerini istedi: "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. 'İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.' diyoruz. Aranızda çözmeyip bizi zor durumda mı bırakmak istiyorsunuz? İşçi-işveren çözmeyip kabineye bırakıyorsa art niyet vardır…"