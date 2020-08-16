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Sabah memurlar: Polis memurları dikkat! O kadroya atanmak mümkün mü?

Mühendislik fakültesinden mezun olan polis memurları herhangi bir kamu kurumunda mühendis kadrosuna naklen atanması mümkün mü? Polis memurları mühendis kadrosuna nasıl atanır? Polis memurları sınava girecek mi? Sabah memurlar cevaplıyor

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.8.2020 15:50 ABONE OL
Sabah memurlar: Polis memurları dikkat! O kadroya atanmak mümkün mü?

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; emniyet hizmetleri sınıfına dâhil kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik çerçevesinde her bir kurum için Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde münhasıran hazırlanan Yönetmelik ile hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiş olup, atanma talebinde bulunduğunuz, unvan değişikliğine ilişkin mühendis kadrosuna atanma iş ve işlemleri kamu kurum ve kuruluşlarının özel mevzuatlarında hazırlanan şartlar dahilinde yürütülmektedir.

SONUÇ

Bu itibarla, Genel Yönetmelik kapsamında bulunmayan polis memuru kadrosunda bulunmaları sebebiyle sınavsız olarak genel hükümlere göre ve başvuruda bulunacağınız kurumun ilgili mevzuatında aranan şartlara sahip olmanız kaydıyla mühendis kadrosuna atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

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Sabah memurlar: Polis memurları dikkat! O kadroya atanmak mümkün mü?
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