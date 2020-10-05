YEP'te hedef istihdam! Alınacak istihdam tedbirleri nelerdir?

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önümüzdeki üç yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Büyümeyi ve istihdamı önceleyen programda gelecek dönemle ilgili çalışma hayatını yakından ilgilendiren çok önemli konular yer aldı. Hem kamuda hem özel sektörde esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların istihdamını kolaylaştırıcı programlar dikkat çekiciydi.