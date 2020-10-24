Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi vermişti! Memur adayları dikkat! Detaylar belli oldu

Başvurular, 30 Kasım 2020 Pazartesi ile 18 Aralık 2020 Cuma tarihleri arasında duyurunun ekinde yer alan "Sınav Başvuru Formu" ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için personel daire başkanlığına, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında ve defterdarlıklarda olanlar için personel müdürlüklerine gerçekleştirilecek.

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