Video Haber Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video

Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video

Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video
23.10.2020 | 18:03

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Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video 00:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre; Bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla ise 3000 kadroya atama yapılacak.

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