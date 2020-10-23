Son dakika! Bakan Albayrak'tan atama müjdesi | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Bakan Albayrak'ın açıklamasına göre; Bakanlık bünyesinde 2000, kurum içi özel sınavla ise 3000 kadroya atama yapılacak.