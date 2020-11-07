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ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

Türkiye Varlık Fonu () bünyesinde oluşturulan ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.11.2020 09:21 Son Güncelleme: 7.11.2020 09:21 ABONE OL
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

Gelen bilgilere göre, TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı. Yücel yeni görevine 2 Kasım'da başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

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TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı
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