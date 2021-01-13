Son dakika: Çalışana çifte ödeme: Hem kısa çalışma hem işsizlik maaşı! Merak edilen sorular yanıt buldu

ÜÇ ŞART YERİNE GELMELİ

İşsizlik maaşı almak için üç ayrı şart bulunmaktadır. Birincisi işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması, ikincisi son 3 yılda 600 gün priminin bulunması ve son 120 günde de hizmet akdine bağlı olarak çalışmış olmak. Şimdi ilk iki kuralı yerine getiren çalışanlar eğer kısa çalışma ödeneği alıyorlarsa üçüncü kuralın oluşmamasından dolayı endişe etmektedirler. Ancak endişe edilecek bir durum bulunmuyor. Çünkü kısa çalışma ödeneği sırasında yukarıda da söylediğiniz gibi iş akdi kesintiye uğramıyor. Yani işten çıkartma durumu olmuyor. Prim yatırılmasa da sözleşme devam ediyor. O yüzden eğer son 3 yılda 600 gün priminiz varsa son 120 gün şartı da yerine gelmiş olacaktır.