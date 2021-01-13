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: Sağlık çalışanları dikkat! Ek ödeme geliyor: 'de yayınlandı

haberi: ’na bağlı olarak çalışan sağlık çalışanlarına Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık ek ödeme yapılacak. Ek ödeme miktarını ve hangi personelin yararlanacağını Sağlık Bakanı belirleyecek.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:08 Son Güncelleme: 13.1.2021 12:17 ABONE OL
Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! Ek ödeme geliyor: Resmi Gazete'de yayınlandı

Son dakika haberi: Milyonlarca sağlık çalışınına ek ödeme sağlayacak yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte o yönetmelik değişikliğinin tam metni:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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Son dakika: Sağlık çalışanları dikkat! Ek ödeme geliyor: Resmi Gazete'de yayınlandı
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