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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:53

27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...
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Avrasya Üniversitesi 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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