Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:43 Son Güncelleme: 4.4.2021 14:46

3 öğretim üyesi alacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

3 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince belirtilen akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA