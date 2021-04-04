Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince belirtilen akademik birimlere Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir." denildi. Detaylı bilgi için tıklayınız...