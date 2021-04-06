Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Dicle Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilemek üzere 38 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda, "Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

İLAN DETAYLARINA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ

https://www.ilan.gov.tr/ilan/771634/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/dicle-universitesi-38-ogretim-uyesi-aliyor