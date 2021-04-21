Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Gümüşhane Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak
Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:17 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:18

12 Öğretim Görevlisi alacak

Gümüşhane Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak

12 Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Gümüşhane Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşhane Üniversitesi 12 Öğretim Görevlisi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA