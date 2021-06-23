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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:36

3 Araştırma Görevlisi alacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak

, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar yer aldı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; 3 Araştırma Görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

1) Başvuruda bulanacak adayların ilan edilen tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

3) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının eşdeğerlik tablosu kullanılır.

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
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