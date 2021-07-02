Emekli olmak isteyen memurlar için 10 yıl yetiyor!

ATILANA HAK YOK



Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor. İsteğe bağlı kesenek ödeyenlere her yıl bir kademe, her üç yıl içinde bir derece veriliyor. Memurluktan atılanlar ve memur olmak için gerekli şartları kaybedenler bu uygulamadan yararlanamıyor. Dışarıdan prim ödeyerek, çalışmadan devlet memuru şartlarıyla emekli olmak isteyenlerin ödedikleri kesenekler emekli ikramiyesi hesabından sayılmıyor. Emekli ikramiyesi, istifa etmeden önceki çalıştığı süreye göre hesaplanıyor.