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Giriş Tarihi: 8.10.2021 16:28

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 25 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır." dedi.

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İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
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