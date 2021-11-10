Hizmetli kadrosunda bulunan memur nakil yoluyla unvanını değiştirebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme" başlıklı 71'inci maddesinde; "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır…" hükmü, "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74'üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür…" hükmü bulunmaktadır.

Nitekim, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Genel Yönetmeliğin, "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü yer almaktadır. Aynı Genel Yönetmeliğin "Görevde yükselme yönetmelikleri" başlıklı 15'inci maddesinde ise "… kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler. Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir." hükmünü amirdir. Söz konusu hükümden, her bir kurum için Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde münhasıran hazırlanan Yönetmelik ile hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiş olup, bahse konu yazıya konu olan personelin hizmet sınıfı değişikliği suretiyle görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi bir kadroya atanma iş ve işlemleri kamu kurum ve kuruluşlarının özel mevzuatlarında hazırlanan şartlar dâhilinde yürütülmektedir. Ayrıca anılan Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır…" hükmüne yer verilmiştir.

Buradan hareketle hizmetli unvanlı kadroda görev yapan personel açısından, hizmet sınıfı değişikliği suretiyle yapılacak bir atama, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetindeki atanmayı gerektirir iş ve işlemler sonucu mümkün olmakla birlikte, kurumlar arası naklen geçiş durumu, hizmet sınıfının değiştirilmesini sağlayacak unvanın daha önce ilgili mevzuatla kazanılmamış olması durumu hariç olmak üzere, söz konusu personelin ilgili mevzuata tabi olmadan hizmet sınıfının değiştirilmesini sağlayan bir unvana atanmasını sağlayacak bir hususu oluşturmamaktadır. Buna göre, bahse konu personelin, ilgili mevzuata tabi olarak hizmet sınıfının değişmesi; görevde yükselme mahiyetindeki atamalar için kurumların ilgili yönetmeliklerinde düzenlenen görevde yükselmeye tabi görev grupları arasındaki kadrolara alt görev, sınav, öğrenim, belge, sertifika vb. şartların yerine getirilip atanması halinde, unvan değişikliği mahiyetindeki kadrolar için ise bu mahiyetteki kadrolara sınav, öğrenim vb. şartların yerine getirilip atanması halinde mümkün olabilecektir.

Bu itibarla, Genel Yönetmelik kapsamında yer verilen kadrolara yapılacak atamalar liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yapılmakla birlikte, hizmetli unvanlı kadrodan, hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle bir göreve atanmanın görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde bir atama olduğu ve daha önce hizmet sınıfının değiştirilmesini sağlayacak unvanın ilgili mevzuatla kazanılmamış olması durumu göz önüne alındığında, söz konusu personelin kurumlar arası nakil suretiyle hizmet sınıfının değiştirilmesini sağlayan bir unvana atanmasının mümkün olmadığı, diğer hizmet sınıflarında yer alan bir kadroya atanabilmesinin, mevzuatla aranan sınav, öğrenim, hizmet süresi, sertifika gibi şartları sağlaması halinde mümkün olduğu değerlendirilmektedir.