Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alacak

Adayların 2024 veya 2025 KPSS sınavlarından ilgili puan türlerinde en az 80 puan almış olmaları gerekiyor. İİBF ve hukuk mezunları için KPSS P48, mühendislik ve mimarlık mezunları için ise KPSS P1 puan türü esas alınacak. Ayrıca adaylardan son 5 yıl içinde alınmış en az 50 puanlık YDS, e-YDS veya YÖKDİL sonucu istenecek.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular, 18 Haziran 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla alınacak. Kurum, posta yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek .

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da test usulüyle gerçekleştirilecek. Yazılı sınavı başarıyla geçen adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Yazılı sınavda hukuk, iktisat, maliye, muhasebe ve alan bilgisi konularının yanı sıra "vakıf kültürü ve vakıf medeniyeti" üzerine kompozisyon soruları da yer alacak.

70 PUAN ŞARTI VAR

Adayların yazılı sınavın her bölümünden en az 60, genel ortalamada ise en az 70 puan alması gerekecek. Nihai başarı puanı ise yazılı ve sözlü sınav ortalaması üzerinden belirlenecek

