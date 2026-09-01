İTÜ 64 Sözleşmeli Personel Alacak! KPSS 55 Puanla Başvuru Fırsatı

İTÜ personel alımı başvuru şartları neler, hangi kadrolara alım yapılacak ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar…

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü birimlerinde görevlendirilmek üzere 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak toplam 64 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvurular 20 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 3 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

İTÜ 64 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Lise ve dengi okul mezunlarının başvurabileceği genel destek personeli pozisyonuna 27 kişi alınacak. Bu kadro için adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan alması gerekiyor.

İTÜ ayrıca 21 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 23 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak. Güvenlik görevlisi adaylarının herhangi bir önlisans programından mezun olması, 35 yaşını doldurmamış bulunması ve KPSS P93'ten en az 65 puan alması gerekiyor. Geçerli özel güvenlik kimlik kartı şartı da aranıyor.

Ayrıca 2 mühendis, 2 tekniker ve farklı alanlarda toplam 6 teknisyen pozisyonu bulunuyor. Bunun yanında bahçe bakımı ve peyzaj, boyacılık ve kaynakçılık alanlarında sertifika şartı aranan destek personeli kontenjanları da yer alıyor. İlandaki toplam kontenjan sayısı 64 olarak açıklandı.

KPSS 55 PUANLA PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İTÜ personel alımında kadroya göre farklı KPSS taban puanları uygulanıyor. Bazı lise mezunu destek personeli kadrolarında KPSS P94'ten 55 puan, teknisyen kadrolarında ise 60 puan şartı aranıyor. Güvenlik görevlilerinde KPSS P93, mühendis kadrosunda ise KPSS P3 puanı esas alınıyor. Örneğin bahçe bakımı ve peyzaj alanındaki destek personeli için lise mezuniyeti ve KPSS P94'ten en az 55 puan şartı bulunuyor.

İTÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet üzerinden İstanbul Teknik Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranına girerek başvurularını tamamlayabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Ayrıca adayların sadece bir ilana/pozisyona başvuru yapması gerekiyor. Birden fazla alana başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

İTÜ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adayların başvurularını 3 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurularda diploma bilgisi, KPSS sonucu, SGK hizmet dökümü, nüfus kayıt örneği, fotoğraflı özgeçmiş ve gerekli durumlarda özel şartlara ilişkin belgeler istenecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör