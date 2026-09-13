Bartın Üniversitesi 12 Personel Alacak

Alım kapsamında 2 büro personeli, 4 destek personeli, 2 kadın koruma ve güvenlik görevlisi ve 4 erkek koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 sözleşmeli personel alınacak.

BÜRO PERSONELİ ALIM ŞARTLARI

Büro personeli pozisyonuna 2 kişi alınacak. Adayların 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olma şartı aranıyor.

Ayrıca adayların yükseköğretim kurumlarında örgün ön lisans veya lisans öğrenci kaydının bulunmaması gerekiyor.

LİSE MEZUNU 4 DESTEK PERSONELİ ALINACAK

Destek personeli pozisyonuna 4 erkek personel alınacak. Adayların ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.Adayların askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olması; temizlik, basit bakım-onarım, taşıma ve ısıtma hizmetlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya benzeri bir engelinin bulunmaması gerekiyor. Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacak.

6 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Üniversite 2 kadın ve 4 erkek olmak üzere toplam 6 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.

Adayların ilanın son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekiyor.

Kadın adayların 160 cm'den, erkek adayların ise 170 cm'den kısa olmaması şartı bulunuyor. Adayların başvuru tarihleri içerisinde sağlık kuruluşları tarafından belgelendirilmek kaydıyla beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması ve 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 19 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Başvurular 4 Eylül 2026 saat 09.00'da başladı ve 19 Eylül 2026 saat 13.00'te sona erecek. Başvurular Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya e-Devlet üzerinden "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Bartın Üniversitesi)" hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Elektronik başvurunun ardından adayların Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" sayfasından indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 22 Eylül 2026 saat 17.30'a kadar üniversiteye şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Elektronik başvuru tek başına yeterli olmayacak. Belgeyi şahsen teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Yerleştirme işlemleri yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak.

En yüksek KPSS puanından başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek. Bunların da eşit olması halinde kura uygulanacak.

SONUÇLAR 6 EKİM'DE AÇIKLANACAK

İlanda yer alan takvime göre ön değerlendirme sonuçları 28 Eylül 2026, nihai değerlendirme sonuçları ise 6 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Üniversitenin internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan duyuru ve bildirimler tebligat yerine geçecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör