KPSS 50 Puanla 9 Sözleşmeli Personel Alınacak: Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

Alım kapsamında psikolog, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarında istihdam yapılacak. Psikolog pozisyonuna 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 kişi, teknisyen pozisyonuna 1 kişi, destek personeli DP01 pozisyonuna 2 kadın ve 3 erkek olmak üzere 5 kişi, DP02 pozisyonuna ise 1 erkek personel alınacak.

BAŞVURULARDA KPSS 50 PUAN ŞARTI

Adayların 2024 KPSS (B) grubu sınavından lisans mezunları için KPSS P3, lise mezunları için ise KPSS P94 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor. Psikolog pozisyonuna başvuracak adayların üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından klinik psikolog olarak tescilli olduğunu belgelendirmesi gerekiyor. Ayrıca bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı aktif veya pasif öğrenci olmama şartı bulunuyor.

TEKNİSYEN ALIMINDA TECRÜBE ŞARTI

Teknisyen pozisyonuna başvuracak adayların ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı ve dallarından mezun olması gerekiyor.Adayların bilgisayar teknisyenliği alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olması ve bunu e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgelemesi gerekiyor. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak da aranan şartlar arasında bulunuyor.

LİSE MEZUNU DESTEK PERSONELİ ALINACAK

Destek personeli DP01 pozisyonuna 5 kişi alınacak. Adayların ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olması ve bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı aktif veya pasif öğrenci olmaması gerekiyor.

Personel; üniversite birimlerinin açık ve kapalı alanlarında temizlik, basit bakım ve onarım, park ve bahçe bakımı, peyzaj düzenlemesi, çöp toplama ve ayrıştırma, eşya ve evrak taşıma, içecek hazırlama ve servis, bulaşık yıkama, dağıtım ve nakliye gibi görevleri yürütecek.

DP02 destek personeli pozisyonuna ise 1 erkek personel alınacak. Bu pozisyon için ortaöğretim mezuniyetinin yanı sıra alçı-sıva uygulama alanında en az 1 yıllık tecrübe şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR 21 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Başvurular 7 Eylül 2026 saat 09.00 ile 21 Eylül 2026 saat 13.00 arasında e-Devlet üzerinden "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ALIMDA YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YOK

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, ilgili KPSS puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralama yapılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Son adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacak.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin internet sitesinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecek

Haber Girişi Sevde Demir - Editör