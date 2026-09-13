KPSS 60 Puanı Olanlar Dikkat: Üniversiteden Lise Mezunlarına Personel Alımı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında tam zamanlı çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli personel istihdam edilecek.Alım yapılacak kadrolar 1 psikolog, 2 restoratör ve 7 destek personeli olarak belirlendi. Destek personeli kontenjanlarının 4'ü kadın, 3'ü erkek adaylara ayrıldı.

LİSE MEZUNLARINA 7 KİŞİLİK KONTENJAN

Lise mezunu olarak 4 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 7 destek personeli alınacak. Adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Ayrıca temizlik personeli olarak en az 6 aylık çalışma deneyiminin barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirilmesi isteniyor.

Destek personeli olarak alınacak kişiler; üniversitenin açık ve kapalı alanlarının temizliği, basit bakım hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde görevlendirilebilecek. Adayların üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve vardiyalı sistemde çalışabilmesi gerekiyor.

PSİKOLOG KADROSUNDA KPSS 70 ŞARTI

Üniversite bünyesine 1 psikolog alınacak. Bu kadroya Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından mezun olanlar başvurabilecek. Adayların Klinik Psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor. Ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

RESTORATÖR ALIMINDA KPSS ŞARTI YOK

Üniversitenin 2 kişilik restoratör alımında ise KPSS puan şartı bulunmuyor. Adayların Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu veya Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor.Bunun yanında sanat eseri koruma ve onarım alanında en az bir yıllık çalışma deneyimi ile tuval üzerine yağlıboya resim ve kâğıt üzerine karışık teknik konularındaki uygulama deneyimini gösteren çalışma dosyası isteniyor.

BAŞVURULAR 21 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Personel alımı başvuruları 7 Eylül 2026'da başladı ve 21 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ancak restoratör kadrosuna başvuranların çalışma dosyalarını ilan süresi içerisinde Üniversite Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar şartlarını taşıdıkları yalnızca bir ilana başvurabilecek. Birden fazla ilana başvurduğu belirlenen adayların başvuruları iptal edilecek.

PSİKOLOG VE DESTEK PERSONELİ İÇİN YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YOK

Psikolog ve destek personeli kadrolarında başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Bu kadrolarda KPSS P3 ve KPSS P94 puan sıralaması esas alınacak.

Restoratör alımında ise mesleki uygulama sınavı gerçekleştirilecek. Sınav 5 Ekim 2026 saat 10.00'da MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde yapılacak. Mesleki uygulama sınavından 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Personel alımı sonuçları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecek.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların açıklanmasının ardından 15 iş günü içerisinde istenen belgelerle Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurması gerekecek

Haber Girişi Sevde Demir - Editör