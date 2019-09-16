İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP 2019 başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

On binlerce vatandaş İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? Sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. İŞKUR iş ilanları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Peki 2019 İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP ile okullarda güvenlik görevlisi alımları 2019 yılında başvuru şartlarıyla birlikte merak edildi. MEB bünyesindeki okullarda çalışacak "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına projesi kapsamında okullara 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacağını söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Toplum yararına proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara verilecek 400 temizlik personeli ve 230 güvenlik görevlisinin başvuruların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)